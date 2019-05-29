Зеленский обсудит ситуацию в Донбассе с лидерами институтов ЕС и НАТО

Первый зарубежный визит в качестве президента Украины Владимир Зеленский совершит в Брюссель. 4–5 июня он посетит институты Евросоюза и НАТО, сообщили в среду, 29 мая, в пресс-службе украинского лидера.

«Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными должностными лицами европейских и евроатлантических структур», — сообщается на официальном сайте президента Украины.

В пресс-службе уточнили, что Зеленский в ходе визита проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке страны, обсудит пути активизации международных усилий для завершения конфликта в Донбассе и обменяется мнениями c лидерами институтов ЕС и НАТО о дальнейших ключевых реформах на Украине.

27 мая Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс. Глава государства осмотрел позиции вооруженных сил Украины (ВСУ), город Счастье и станицу Луганскую, где побывал на передовой.