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Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

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Фото: РИА Новости
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Среди задержанных на этой неделе в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) военных вооруженных сил Украины (ВСУ) есть люди около 50 лет и старше. Об этом сообщила украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

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По ее словам, были задержаны военные в возрасте 48, 49 и 54 лет. Самым старшим оказался Борис Пундор 1965 года рождения. Мужчины были задержаны при попытке срезать путь по неподконтрольной Киеву территории. При этом на пропускном пункте на линии разграничения украинцев якобы никто не остановил, пишет «Газета.ru».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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