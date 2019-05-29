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Зеленский предоставил гражданство рожденному в России хоккеисту

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство страны хоккеисту Александру Костикову.

В гражданство Украины принят «Костиков Александр Сергеевич, 1997 года рождения, родившийся в России и проживающий в Донецкой области». Об этом говорится в указе, опубликованном в среду, 29 мая, на сайте украинского лидера.

21-летний спортсмен два последних сезона выступал за команду «Донбасс». Он воспитанник школы московского «Динамо».

Накануне Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Экс-глава Одесской области обратился к главе государства с просьбой вернуть ему гражданство 22 мая.

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