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Ляшко предсказал четырехкратное обесценение гривны на Украине

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Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в случае объявления дефолта на Украине произойдет четырехкратное обесценение гривны к доллару. Такой прогноз он сделал в ходе своего выступления в Верховной раде 29 мая.

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«Мы требуем реальных реформ, а не дефолта, который предлагает нам нынешняя власть. В результате дефолта пострадает каждый украинец, <...> это 100 гривен за доллар, сокращение рабочих мест, в том числе в угольной отрасли, а значит, рост тарифов», — сказал депутат.

По данным Нацбанка Украины, на 28 мая курс составляет 26,4 гривны за доллар.

Ляшко подчеркнул, что его партия требует от президента Украины Владимира Зеленского «радикальной смены экономической политики, в частности в энергетической отрасли».

Ранее, 26 мая, олигарх Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам государства и пересмотреть отношения с Международным валютным фондом.

27 мая депутат рады Вадим Рабинович предупредил, что в случае объявления дефолта украинская национальная валюта может подешеветь до уровня 200 гривен за доллар.

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