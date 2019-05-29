Ляшко предсказал четырехкратное обесценение гривны на Украине

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в случае объявления дефолта на Украине произойдет четырехкратное обесценение гривны к доллару. Такой прогноз он сделал в ходе своего выступления в Верховной раде 29 мая.

«Мы требуем реальных реформ, а не дефолта, который предлагает нам нынешняя власть. В результате дефолта пострадает каждый украинец, <...> это 100 гривен за доллар, сокращение рабочих мест, в том числе в угольной отрасли, а значит, рост тарифов», — сказал депутат.

По данным Нацбанка Украины, на 28 мая курс составляет 26,4 гривны за доллар.

Ляшко подчеркнул, что его партия требует от президента Украины Владимира Зеленского «радикальной смены экономической политики, в частности в энергетической отрасли».

Ранее, 26 мая, олигарх Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам государства и пересмотреть отношения с Международным валютным фондом.

27 мая депутат рады Вадим Рабинович предупредил, что в случае объявления дефолта украинская национальная валюта может подешеветь до уровня 200 гривен за доллар.