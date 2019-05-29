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Украина в 2019 году потратит 40% бюджета на выплаты госдолга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Выплаты на погашение и обслуживание государственного долга Украины в 2019 году составят около 40% от бюджета страны. Об этом заявил в среду, 29 мая, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин.

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По его словам, только на обслуживание госдолга пойдет каждая восьмая гривна расходов бюджета. «Выплаты по валютному госдолгу в 2019–2020 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Нацбанка», — цитирует политика «РИА Новости». «В 2013 году такую катастрофу нельзя было представить. И сегодня во власть должны прийти те, кто способен ее остановить», — отметил депутат.

Реально увеличить доходную часть бюджета может ускорение роста экономики, подчеркнул он.

26 мая олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам государства и порекомендовал главе государства пересмотреть отношения с Международным валютным фондом (МВФ). США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, поскольку их «не интересует Украина», их цель — «навредить России, а Украина — просто предлог», поделился бизнесмен.

На следующий день секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк заверил в продолжении сотрудничества страны с МВФ. 28 мая стало известно, что Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества.

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