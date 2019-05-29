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Эксперты оценили роль российских хоккеистов «Сент-Луиса» в борьбе за Кубок Стэнли

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Фото: REUTERS/Bob DeChiara-USA TODAY Sports
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После упущенной победы над «Бостон Брюинз» в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» сделает всё, чтобы отыграться в противостоянии. По мнению экспертов, пока рано говорить о преимуществе «медведей» после их домашней победы (4:2) в стартовой игре. Кроме того, российские нападающие «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев могут сыграть значимую роль в борьбе за Кубок Стэнли.

Для обоих россиян эта финальная серия первая в карьере. Кроме того, «Сент-Луис» еще ни разу в истории не побеждал в Кубке Стэнли.

Однако в этом сезоне команда смогла сотворить спортивное чудо и подняться со дна лиги до финала.

«Оба русских — составляющие успеха «Сент-Луиса». Тарасенко уже не первый год является одним из лидеров команды. Он даже в неудачные для «Блюз» времена отдавал всего себя клубу. А Барбашев добился очень серьезного прогресса в нынешнем сезоне. Оба могут сыграть существенную роль в исходе финала Кубка Стэнли», — пояснил «Известиям» обладатель Кубка Стэнли –1999 в составе «Далласа», легендарный американский форвард Майк Модано.

В случае успеха «Сент-Луиса» чемпионские перстни обладателей Кубка Стэнли в четвертый сезон подряд окажутся у россиян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Русские против «медведей»: началась финальная серия плей-офф НХЛ

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