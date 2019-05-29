Русские против «медведей»: началась финальная серия плей-офф НХЛ

После упущенной победы над «Бостон Брюинз» в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» сделает всё, чтобы отыграться в противостоянии. По мнению экспертов, пока рано говорить о преимуществе «медведей» после их домашней победы (4:2) в стартовой игре. Среди лидеров «Блюз» — российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, для которых нынешний финал — первый в карьере. Еще в начале года их команда шла на последнем месте в регулярном чемпионате НХЛ и была близка к тому, чтобы во второй раз подряд остаться без плей-офф. Оба россиянина помогли клубу подняться со дна и превратиться из неудачника лиги в претендента на главный приз.

Сила «Бостона»

В ночь на четверг команды проведут в Бостоне вторую встречу. «Блюз» попытаются реабилитироваться после стартовой неудачи, когда команда вела 2:0, но позволила сопернику победить. Одну из ключевых ролей, как и на протяжении всех последних сезонов, будут играть российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Первый уже отметился заброшенной шайбой в стартовой игре серии. Тарасенко набирает очки седьмой матч подряд. Если он продолжит забивать или отдавать результативные передачи в ближайших двух встречах, то повторит клубный рекорд Тони Карри.

— У «Блюз» в этом сезоне совершенно потрясающий характер, дающий им возможность побеждать тогда, когда никто в них уже не верит, — поделился с «Известиями» главный тренер ярославского «Локомотива», четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Крейг Мактавиш. — В предыдущих стадиях «Сент-Луис» проигрывал «Далласу» и «Сан-Хосе» по ходу серий, но отыгрывался и в итоге побеждал. Дисциплина и самоотдача, а также мастерство лидеров — Тарасенко, Брейдена Шенна, Алекса Пьетранжело, вратаря Джорджа Биннингтона, дают команде хорошие шансы на успех в серии.

При этом Мактавиш отдает должное и своей бывшей команде «Бостон», за которую выступал в начале карьеры хоккеиста (1979-1984). В регулярном чемпионате «Брюинз» заняли третье место, набрав одинаковое количество очков с победителем Западной конференции «Калгари Флеймз» (107). У себя на Востоке подопечные Брюса Кэссиди уступили только «Тампе-Бэй Лайтнинг», которая провела феноменальный сезон, а ее лидеры форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский претендуют на звания лучших в своих амплуа.

— У «Бостона» есть как опытные хоккеисты, выигрывавшие с командой Кубок Стэнли в 2011 году, так и молодые ребята, — добавил Крейг Мактавиш. — В «Брюинз» собрался очень сбалансированный состав во всех линиях, и с такими мастерами, как Патрис Бержерон, Брэд Маршанд, Здено Хара, Туукка Раск, Давид Пастрняк, Давид Крейчи, Маркус Юханссон, им по плечу любые задачи.

Подъем со дна

«Сент-Луис» еще ни разу в истории не побеждал в Кубке Стэнли. В конце 1960-х годов команда три сезона подряд доходила до финала, но каждый раз проигрывала решающие серии с сухим счетом. Одним из обидчиков «Блюз» тогда стал «Бостон». Примечательно, что нынешний успех команды Крейга Беруби произошел после полутора лет крайне невыразительных выступлений.

В прошлом сезоне «Сент-Луис» не вышел даже в плей-офф, показав при этом крайне блеклую игру. Тогдашний главный тренер команды Майк Йео был одной из самых критикуемых фигур в лиге. Нынешний чемпионат также начался неудачно. В ноябре Йео сменил его помощник Беруби. Один из лучших тафгаев НХЛ 1980–1990-х годов не смог сразу улучшить результаты команды, и к 1 января 2019 года клуб застрял на дне таблицы — он шел последним в регулярном чемпионате.

Но с января команда выдала серию побед и начала подниматься, а Тарасенко провел один из самых результативных отрезков последних лет. В итоге к концу регулярки «Сент-Луис» уже уверенно шел в зоне плей-офф.

— У нас весь тренерский штаб состоит из людей с характером, — рассказывал «Известиям» Владимир Тарасенко. — Беруби и его помощники играли в силовой хоккей. Думаю, что, когда тренер является бывшим хоккеистом, он немного лучше понимает изнутри кухню команды. Он демонстрирует честное отношение к хоккеисту: если тот играет плохо, то тренер и говорит ему, что он играет плохо. То же самое, если играет хорошо. Такое отношение — стимул стараться и показывать свой лучший хоккей.

Тем не менее после уверенной концовки регулярки мало кто верил, что клуб далеко пройдет в Кубке Стэнли. Но в итоге «Блюз» поочередно выбили «Виннипег Джетс» (4:2 в серии), «Даллас Старз» (4:3) и «Сан-Хосе Шаркс» (4:2). Все три соперника считались фаворитами противостояний.

— В ходе сезона все в нашем коллективе стали думать не об индивидуальных достижениях, а о командных интересах, что позволило выбраться со дна таблицы, — объяснил Тарасенко. — Зимой в регулярном чемпионате у нас была серия из 11 побед подряд. После нее все поняли, что если мы будем сплоченным коллективом, то есть шансы обыграть любую команду. Ребята сплотились — это дало результат.

Русский след

В случае успеха «Сент-Луиса» чемпионские перстни обладателей Кубка Стэнли в четвертый сезон подряд окажутся у россиян. В 2016 году в составе «Питтсбург Пингвинз» этот трофей выиграл Евгений Малкин. Через год он повторил достижение, а вместе с ним триумфатором стал вошедший в тренерский штаб «пингвинов» Сергей Гончар. Прошлым летом шампанское из кубка довелось выпить выступающим за «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, Евгению Кузнецову и Дмитрию Орлову.

— Оба русских — составляющие успеха «Сент-Луиса», — пояснил «Известиям» обладатель Кубка Стэнли-1999 в составе «Далласа», легендарный американский форвард Майк Модано. — Тарасенко уже не первый год является одним из лидеров команды. Он даже в неудачные для «Блюз» времена отдавал всего себя клубу. А Барбашев добился очень серьезного прогресса в нынешнем сезоне. Оба могут сыграть существенную роль в исходе финала Кубка Стэнли.

Сыграв второй матч в Бостоне, обе команды переедут в Сент-Луис, где на домашней арене «Блюз» в ночь с субботы на воскресенье и с понедельника на вторник пройдут третья и четвертая встречи серии.