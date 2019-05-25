В субботу в Братиславе состоятся полуфиналы чемпионата мира по хоккею. Днем сборная России сыграет с Финляндией, а вечером в дело вступит вторая пара — Канада–Чехия. В четверг чехи обыграли в столице Словакии Германию — 5:1. Подопечные Милоша Ржиги благодаря второму месту в группе вслед за сборной России сумели избежать тяжелой поездки в Кошице, где играли команды группы A, а также проводилась половина четвертьфиналов.

После победы над немцами нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин дал интервью «Известиям». Он рассказал о выходе в полуфинал, проблемах со льдом на арене в Братиславе и важности отсутствия лишних выездов во время ЧМ.

— Ощущалось, что плей-офф чемпионата мира отличается от группового этапа?

— Конечно. Может быть, кто-то был чуть на нервах, переживал. Но я думаю, что мы хорошо справились. В принципе ожидали именно такой игры, какая и случилась. Германия хорошо обороняется, ждет контратак. Так это и выглядело в первые два периода. Потом мы чуть получше собрались и забросили несколько шайб.

— Чехии пошло на пользу то, что она сумела занять второе место в группе и осталась на четвертьфинал в Братиславе, избежав поездки в Кошице?

— Ха, конечно (улыбается). Я думаю, это глупый вопрос. Лучше в отеле полежать, чем пять часов ехать в Кошице.

— Чего ждете от полуфинала с Канадой?

— А чего ждать? Я думаю, они всегда играют в одно и то же. Надо стараться, кататься и применять как можно больше силовых приемов, а также использовать свои моменты.

— В чем еще может прибавить Чехия на этом турнире?

— Здесь всё зависит от каждой отдельной игры. С Германией у нас опять вторая встреча была вечером. И лед не очень хороший — кататься сложнее, чем в прошлых матчах. И бросать тоже тяжело — шайба постоянно прыгает. Поэтому надо стараться играть проще и избегать ошибок.