Хоккеист Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий ХК «Сент-Луис» Владимир Тарасенко назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

19 мая «Сент-Луис» в гостях одержал победу гад «Сан-Хосе» со счетом 5:0 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф и вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Тарасенко отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, пишет «Спорт-Экспресс».

Первой звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц, отличившийся хет-триком, в третьей звездой назвали вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, отразившего 21 бросок по воротам и оформившего свой первый шатаут в плей-офф, пишет «Газета.ру».

Как пишет сайт kp.ru, шестой матч состоится в ночь на 22 мая на льду «Сент-Луиса». В случае победы команда выйдет в финал Кубка Стэнли. Победитель этого противостояния поспорит за титул с уже вышедшим в решающую финальную серию «Бостоном».