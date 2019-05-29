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Пользователи Сети высмеяли загадочные слова Луценко в Facebook

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пользователи Сети активно обсуждают странный ответ генпрокурора Украины Юрия Луценко на вопрос журналиста Сергея Щербины об экс-президенте Грузии и бывшем губернаторе Одесской области Михаиле Саакашвили.

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Генпрокурору в Facebook задали вопрос о том, не изменилась ли его позиция касательно «получения Саакашвили денег у бизнесмена Сергея Курченко», и остались ли в силе обвинения в «содействии преступной группировке».

На что Луценко ответил: «Нет. Предатель».

В комментариях под постом журналиста развернулась активная дискуссия из-за ответа генпрокурора. Люди сошлись во мнении, что Луценко назвал предателем себя. По их мнению, этой фразой он описал свою карьеру.

Указ о возвращении гражданства Саакашвили появился на сайте президента Украины Владимира Зеленского ранее в этот же день. Бывший губернатор пообещал вернуться в страну уже в эту среду.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства.

Служба безопасности Украины в октябре 2016 года запретила Королевой въезд в страну на пять лет, хотя артистка родилась в Киеве. Она подала иск в ЕСПЧ, выразив надежду, что «правда восторжествует».

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