Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения»

Литва обратилась в Европейский вещательный союз (EBU) за разъяснениями по поводу ошибочного подсчета голосов в полуфинале «Евровидения-2019», пишет 28 мая LRT.

Отмечается, что литовский певец Юриюс Векленко не прошел в финал конкурса, потому что ему не хватило одного балла. Однако, согласно данным итальянского вещателя RAI, зрители Италии присудили Векленко тот самый недостающий балл. Следовательно, певец должен был участвовать в финале.

«Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации», — цитирует Sputnik Литва генерального продюсера LRT Аудрюса Гиржадаса.

Сам Векленко отметил, что для него уже не принципиально, признают ли в EBU ошибку.

«Я сделал все, что мог, но случилось так, как случилось. Те, кто был в финале, были достойны этого, и я не вижу смысла в том, чтобы лишать их места в таблице», — сказал певец.

На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат. В итоге представитель России Сергей Лазарев, занявший третье место, получил на один балл больше. Еще несколько стран поменялись места в турнирной таблице.