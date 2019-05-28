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Сын Лунгина прокомментировал госпитализацию режиссера

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Погонцев
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Сын режиссера Павла Лунгина Александр Лунгин прокомментировал информацию о том, что его отец попал в реанимацию.

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«Он в больнице. Это плановое посещение больницы, с ним всё хорошо. В четверг он должен выйти», — сказал Лунгин-младший журналистам РЕН ТВ во вторник, 28 мая.

Он пояснил, что 69-летний режиссер действительно провел ночь в реанимации после плановой процедуры.

Павел Лунгин — советский и российский режиссер кино, продюсер и сценарист. В 1990 году он стал лауреатом Каннского кинофестиваля, а в 2008-м удостоился звания народного артиста России.

Среди его работ — фильмы «Царь», «Олигарх», «Линия жизни», «Остров», «Бедные родственники».

В мае в прокат вышел его новый военный блокбастер «Братство». Лента представляет неоднозначный взгляд на афганскую войну. Фильм вызвал общественный резонанс задолго до релиза, когда его вдруг раскритиковали в Совете Федерации.

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