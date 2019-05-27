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На ковре-самолете: «Аладдин» обогнал домашних животных

В тройке лидеров проката — семейное кино
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Фото: WDSSPR
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Победителем уикенда по кассовым сборам стал приключенческий мюзикл «Аладдин». По данным ЕАИС, за четыре дня киноэкранизация одноименного мультфильма заработала более 365 млн рублей. Этот результат превосходит показатели недавних диснеевских релизов подобного плана — «Красавицы и чудовища» и «Дамбо».

В разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова отметила, что лидирующую строчку фильму Гая Ричи обеспечили сразу несколько факторов.

— Помимо семейной аудитории, картина рассчитана на миллениалов, для которых история о волшебной лампе — одна из любимых сказок детства, — считает Ольга Зинякова. — Расширить аудиторию также удалось за счет имени режиссера Гая Ричи и нескольких неординарных решений, которые создали ажиотаж вокруг этой картины задолго до ее выхода в прокат. Чего только стоит один Уилл Смит в роли Джинна: сразу же после появления первого кадра из фильма его образ вызвал оживленные дискуссии в соцсетях.

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Вторая и третья строчки рейтинга также достались семейным релизам. На это, по словам Ольги Зиняковой, повлияли начавшиеся в выходные школьные каникулы. Продолжение популярного мультика «Тайная жизнь домашних животных» показала результат в 137 млн рублей только за счет предпоказов, следом за ним — лидер прошлой недели фэнтези «Покемон. Детектив Пикачу» со сборами в 91 млн рублей. Суммарная касса экранизации мультфильма на сегодняшний день перевалила за 400 млн рублей.

— «Тайная жизнь домашних животных 2» еще до выхода в широкий прокат заработала второе место. Очевидно, что у зрителей высокий интерес к новинке. Предыдущая часть стала рекордсменом среди оригинальных анимационных проектов по сборам в первый уикенд, ожидания от сиквела — не менее высокие, — отмечает эксперт.

Со второго на четвертое место (72 млн) по результатам бокс-офиса переместился боевик «Джон Уик 3» с Киану Ривзом в главной роли. Пятую строчку занял хоррор «Гори, гори ясно». По словам Ольги Зиняковой, ужастик выступил в рамках прогнозов — 43 млн рублей. Зрителей привлек экспериментальный жанр фильма — сочетание ужасов и супергеройского кино с отрицательным персонажем в центре сюжета. Также сказалось участие в проекте режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна в качестве продюсера, что обеспечило интерес фанатской аудитории.

В первый уикенд лета на экраны, кроме сиквела «Тайной жизни домашней животных», выйдет еще одна новая часть популярной во всем мире франшизы — «Годзилла: Король монстров». Среди независимых релизов эксперты выделяют хит Берлинского кинофестиваля — триллер «Золотая перчатка», а также криминальную драму «Так сказал Чарли».

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