Сила трения: Аладдин с лампой, Супермен-злодей и маньяк-обольститель

Смуглый воришка вновь находит волшебную лампу, Супермен пробует силы в хорроре, а Зак Эфрон — в триллере про серийного убийцу. Безусловным хитом недели обречен стать диснеевский «Аладдин» от режиссера классики «Карты, деньги, два ствола», но в количественном отношении лидируют триллеры и хорроры. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино.

«Аладдин»

Не прошло и двух месяцев после премьеры «Дамбо», как на экраны выходит очередная игровая экранизация диснеевской анимационной классики. Но теперь пришел черед истории, которую помнят все, кто рос в 1990-е и 2000-е, — если не полный метр 1992 года, то хотя бы одноименный сериал. Ставки высоки, и в бой брошены лучшие силы — культовый режиссер Гай Ричи, синекожий Уилл Смит в роли Джинна, а также вся мощь голливудской фабрики грез.

Сюжет, как и набор песен, бережно сохранен. Молодой воришка Аладдин находит волшебную лампу и теперь может требовать от ее обитателя, всесильного Джинна, исполнения трех желаний. Парень просит сделать его принцем, чтобы покорить сердце принцессы Жасмин, однако в делах сердечных одного богатства и знатности недостаточно. А в это время неподалеку плетет интриги коварный визирь Джафар, мечтающий о господстве. Из тех небольших новаций, что есть в новом фильме, — несколько новых треков и отчетливый феминистский подтекст.

Режиссер: Гай Ричи

В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Марван Кензари, Навид Негабан, Назим Педрад

«Гори, гори ясно»

Неожиданный хоррор от продюсера Джеймса Ганна, подарившего нам дилогию «Стражи галактики». Формально этот фильм, конечно, никакой не комикс, но его вполне можно описать как альтернативную историю Супермена. Падение с неба, приют у приемных родителей, открытие в себе неожиданных способностей — все элементы легенды на месте. Но есть одно серьезное отличие. Конкретно этот мальчик-пришелец вырос злым.

Режиссер Дэвид Яровески, давний соратник Ганна по его ранним независимым фильмам, дебютировал пару лет назад жутким фантастическим хоррором «Вой» с советским эмигрантом Ильей Баскиным. Что же до «Гори, гори ясно», тут главную «взрослую» роль взяла на себя Элизабет Бэнкс («Голодные игры»), а «злым Суперменом» стал Джексон А. Данн, только что сыгравший юного Человека-муравья в главном хите года «Мстители: Финал».

Режиссер: Дэвид Яровески

В ролях: Элизабет Бэнкс, Джексон А. Данн, Дженнифер Холлэнд, Дэвид Денман, Мэтт Джонс, Мередит Хагнер

«Красивый, плохой, злой»

Еще один резонансный триллер про маньяка, и тоже шокирующий — хотя и не в том смысле, как будоражат зрителя «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера или грядущая «Золотая перчатка» Фатиха Акина. Это судебная драма о процессе над Тедом Банди — самым известным серийным убийцей Америки, который очаровал десятки молодых девушек и расправился с ними. А потом едва не очаровал всю страну благодаря журналистам, которые активно освещали ход дела в прессе.

Фильм вызвал скандал после премьеры на фестивале «Сандэнс», что неудивительно — несмотря на тему, в картине много юмора, а в шкуру убийцы влез красавчик Зак Эфрон. Жуткие преступления Банди остались за кадром, а главным действующим лицом фактически стал не он сам, а его жена Элизабет (Лили Коллинз), которой предстоит пройти мучительный путь — от влюбленности до осознания, с каким монстром она жила годами под одной крышей. У картины прекрасный актерский состав: Джон Малкович, Джим Парсонс (Шелдон из «Теории большого взрыва) и даже Хэйли Джоэл Осмент, тот самой мальчик из «Шестого чувства».

Режиссер: Джо Берлингер

В ролях: Зак Эфрон, Лили Коллинз, Кая Скоделарио, Джон Малкович, Джим Парсонс, Хэйли Джоэл Осмент

«Плейбой под прикрытием»

Комик и режиссер Филипп Лашо («Superнянь», «SuperАлиби») вдруг решил заступить на территорию комедийного боевика, стал жгучим брюнетом и более полугода не вылезал из спортзала. Его герой, Ники Ларсон, удачливый частный детектив и телохранитель, чей профессионализм портит лишь одна пагубная страсть — слабый пол. Однажды он проваливает задание и вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти свою репутацию.

Как ни странно, этот французский фильм основан на популярном японском аниме, выдержавшем четыре сезона и 140 эпизодов. Сериал уже адаптировался для большого экрана — в «Городском охотнике» (1992) детектива-бабника играл сам Джеки Чан. Помимо россыпи французских комедиантов, в «Плейбое» в небольшой роли блистает звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон.

Режиссер: Филипп Лашо

В ролях: Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Тарек Будали, Жюльен Аррути, Дидье Бурдон, Памела Андерсон, Жерар Жюньо

«Ядовитая роза»

Олдскульный детективный триллер с мощной концентрацией звезд. И вновь про частного сыщика. Бывшая футбольная звезда, а ныне ходячий стереотип из нуарного фильма — сильно пьющий детектив с пристрастием к азартным играм — Карсон Филипс (Джон Траволта) берется за обычное дело об исчезновении людей, но расследование приводит его к неожиданным и пугающим выводам.

Компанию Траволте составили Морган Фриман, неузнаваемый Брендан Фрейзер, Фамке Янссен, Петер Стормаре, Роберт Патрик. А также Ник Валлелонга — сценарист оскароносной «Зеленой книги» (именно его отца там сыграл Вигго Мортенсен). В «Ядовитой розе» лауреат Американской киноакадемии Валлелонга появляется в образе телохранителя Ника по прозвищу Гигант.

Режиссер: Франческо Синкуемани, Джордж Галло, Люка Джилиберто

В ролях: Брендан Фрейзер, Фамке Янссен, Морган Фриман, Джон Траволта, Петер Стормаре, Клаудия Джерини, Роберт Патрик, Элла Блю Траволта, Ник Валлелонга