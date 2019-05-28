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В Сети появился трейлер российского фильма «Кома»

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Фото: youtube.com
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Трейлер приключенческой картины «Кома» российского производства появился в Сети. Ролик опубликован 27 мая на официальном канале кинокомпании Central Partnership на YouTube.

Как отмечают критики, лента представляет собой нечто среднее между «Началом» Кристофера Нолана, «Матрицей» сестер Вачовски и драмой «Куда приводят мечты» Винсента Уорда, сообщает 28 мая телеканал «360». Фильм рассказывает об истории молодого архитектора, попавшего в аварию. По сюжету мужчина приходит в себя и понимает, что оказался в странном и причудливом мире, который состоит из воспоминаний людей, пребывающих в состоянии комы. «Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна. Таково и пространство комы — причудливый набор из воспоминаний, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, где любые законы физики могут быть нарушены», — говорится в описании фильма.

Роли в картине исполнили Риналь Мухаметов, Милош Бикович, Константин Лавроненко, Любовь Аксенова, Антон Пампушный. Премьера фильма намечена на 14 ноября 2019 года.

23 мая сообщалось, что в первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор.

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