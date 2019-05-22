Прямой эфир

В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

0
Фото: kinopoisk.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети опубликован трейлер полнометражного продолжения сериала «Аббатство Даунтон». Ролик доступен для просмотра на официальном YouTube-канале кинокомпании Focus Features.

Сценарий для фильма написал Джулиан Феллоуз, который трудился над оригинальным сценарием, режиссером картины выступил Майкл Энглер, снимавший четыре серии «Аббатства». В картине снялись такие актеры, как Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль, Лора Кармайул. Действие разворачиваются в первой половине XX века в Великобритании, сообщает телеканал «360».

Сериал «Аббатство Даунтон» выходил с 2010 по 2015 год. Он включал в себя шесть сезонов. Завоевал множество наград, в том числе три «Золотых глобуса» и 15 премий Emmy. На последнюю сериал номинировали 69 раз, пишет сайт aif.ru.

В российский прокат фильм выйдет 31 октября, уточняет «Газета.ру».

20 мая в Сети появился трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада», где можно увидеть Эван Рэйчел Вуд в роли Долорес, а также нового персонажа в исполнении Аарона Пола («Во все тяжкие»). Премьера сезона намечена на апрель 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появился первый трейлер сериала «Бэтвумен»
В Сети появился трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017