В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

В Сети опубликован трейлер полнометражного продолжения сериала «Аббатство Даунтон». Ролик доступен для просмотра на официальном YouTube-канале кинокомпании Focus Features.

Сценарий для фильма написал Джулиан Феллоуз, который трудился над оригинальным сценарием, режиссером картины выступил Майкл Энглер, снимавший четыре серии «Аббатства». В картине снялись такие актеры, как Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль, Лора Кармайул. Действие разворачиваются в первой половине XX века в Великобритании, сообщает телеканал «360».

Сериал «Аббатство Даунтон» выходил с 2010 по 2015 год. Он включал в себя шесть сезонов. Завоевал множество наград, в том числе три «Золотых глобуса» и 15 премий Emmy. На последнюю сериал номинировали 69 раз, пишет сайт aif.ru.

В российский прокат фильм выйдет 31 октября, уточняет «Газета.ру».

20 мая в Сети появился трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада», где можно увидеть Эван Рэйчел Вуд в роли Долорес, а также нового персонажа в исполнении Аарона Пола («Во все тяжкие»). Премьера сезона намечена на апрель 2020 года.