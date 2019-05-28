Особожден задержанный в Косово россиянин

В частично признанной Республике Косово освободили российского гражданина, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в частично признанной республике (UNMIK) Михаила Краснощенкова.

«Один сотрудник миссии ООН, гражданин России, был освобожден», — цитирует сообщение представителя миссии по связям со СМИ Санам Долатшани «РИА Новости».

Врач больницы в Косовска-Митровице сообщил, что Краснощенков получил ранение и был госпитализирован. Позднее стало известно, что он получил серьезные травмы и находится в реанимации. У сотрудника миссии ООН в Косово диагностирована травма головы и перелом скуловой кости. Это относится к тяжким телесным повреждениям.

Утром во вторник стало известно, что силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали, по разным данным, от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Позже в тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании в Косово гражданина России Михаила Краснощенкова. Глава частично признанной республики Хашим Тачи, в свою очередь, пояснил, что россиянин сопротивлялся действиям правоохранительных органов. Посольство России в Сербии осудило операцию косовской полиции, в ходе которой был задержан гражданин РФ, и потребовало немедленно освободить его.