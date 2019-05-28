Кристиана Хайнца подставили из-за неприязни к его партии

Скандал в австрийском правительстве обрастает новыми подробностями. СМИ обнародовали детали истории о вице-канцлере Кристиане Хайнце. Два года назад политик общался на Ибице с русскоговорящей девушкой. Публикация их беседы вызвала развал правящей коалиции и кризис в Австрии. Видео не содержит постельных сцен, но возмутили не кадры, а слова Штрахе. Выяснилось, что эти переговоры были хорошо спланированным спектаклем. «Постановку» организовали четыре человека: адвокат из Вены, некий детектив и эксперты по промышленному шпионажу. А «племянница» российского олигарха оказалась боснийской студенткой. Девушку подобрали по вкусу политика, она знает четыре языка, в том числе и русский. «Алене Макаровой» за день актерской игры платили до €7 тыс. По сообщениям СМИ, мотивом подставы стала личная месть Штрахе и неприязнь к его партии.