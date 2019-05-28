Прямой эфир

Кристиана Хайнца подставили из-за неприязни к его партии

0
Выделить главное
вкл
выкл

Скандал в австрийском правительстве обрастает новыми подробностями. СМИ обнародовали детали истории о вице-канцлере Кристиане Хайнце. Два года назад политик общался на Ибице с русскоговорящей девушкой. Публикация их беседы вызвала развал правящей коалиции и кризис в Австрии. Видео не содержит постельных сцен, но возмутили не кадры, а слова Штрахе. Выяснилось, что эти переговоры были хорошо спланированным спектаклем. «Постановку» организовали четыре человека: адвокат из Вены, некий детектив и эксперты по промышленному шпионажу. А «племянница» российского олигарха оказалась боснийской студенткой. Девушку подобрали по вкусу политика, она знает четыре языка, в том числе и русский. «Алене Макаровой» за день актерской игры платили до €7 тыс. По сообщениям СМИ, мотивом подставы стала личная месть Штрахе и неприязнь к его партии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017