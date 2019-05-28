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Чешский лидер назвал «Северный поток – 2» соответствующим интересам страны

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Реализация энергетического проекта «Северный поток – 2» соответствует национальным интересам Чехии. Об этом во вторник, 28 мая, заявил президент республики Милош Земан в ходе конференции о политических приоритетах Чехии «Жофинский форум».

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Глава государства подчеркнул экономическую выгоду проекта для страны. По его словам, «огорчение польских друзей» можно понять, «потому что газопровод идет по дну Балтийского моря», а Польша в связи с этим не получит плату за транзит газа из России.

«И уже совершенно точно я не вижу причин, почему «большой заокеанский брат» (США. — Ред.) должен выступать на тему, должен или не должен этот газопровод служить своей цели», — выразил мнение Милош Земан. Он указал на дороговизну сжиженного природного газа (СПГ), предлагаемого американской стороной Европе.

«Всё зависит от цены. Разница в стоимости слишком велика, чтобы ее не заметить», — цитирует Земана ТАСС. Также политик напомнил о ненужности антироссийских санкций. Они наносят ущерб всем сторонам, добавил он.

25 мая в Госдепартаменте США призвали Европейский союз к более активному противодействию строительству газопровода «Северный поток – 2». Позже в тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любые действия, направленные на воспрепятствование проекту, являются не чем иным, как недобросовестной конкуренцией.

Соединенные Штаты неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

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