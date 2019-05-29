Литовский Зеленский: кто победил на выборах в прибалтийской республике

Глава государства без связи с политическими партиями и опыта работы в правительстве. Такой президент теперь не только на Украине, но и в Литве. 26 мая в прибалтийской республике состоялся второй тур президентских выборов. Безоговорочную победу одержал экономист Гитанас Науседа. В ходе избирательной кампании он, в частности, обещал попытаться наладить контакт с Россией. «Известия» разбирались в том, как новичку удалось одолеть опытных политиков.

Экономист против консерватора

Второй тур выборов президента Литвы состоялся 26 мая. По данным ЦИК, экономист Гитанас Науседа набрал 65,86% голосов. Его оппонента, кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните, поддержали 32,86% избирателей. Победитель получил большинство голосов во всех 60 муниципалитетах республики.

После оглашения результатов Науседа выступил перед президентским дворцом на площади Дауканто в Вильнюсе. «Я хочу, чтобы этот дворец открылся, принял людей, оказал гостеприимство различным группам общества, которые заслуживают быть услышанными, — культурологам, педагогам, лидерам региональной политики», — сказал он, добавив, что постарается объединить различные политические силы.

литва Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа общается со СМИ во время второго тура президентских выборов в Вильнюсе Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Интересно, что в первом туре выборов, который прошел 12 мая, победитель был другой. Бывший министр финансов Ингрида Шимоните, возглавляющая комитет по аудиту в нынешнем созыве сейма, набрала 31,13%, Науседа — 30,94% голосов. На третьем месте (19,72%) оказался действующий премьер Саулюс Сквернялис, ставший кандидатом от партии — победительницы парламентских выборов 2016 года «Литовский союз крестьян и зеленых» (ЛСКЗ). Он не прошел во второй тур и объявил, что подаст в отставку с поста главы правительства.

Минимальный разрыв между лидерами по итогам первого тура консерваторов всё равно не очень обнадеживал. Шимоните победила в крупных городах, где проживает много людей. Она получила больше голосов в Вильнюсе, Каунасе и Каунасском районе, заручилась поддержкой большинства эмигрантов. Но в регионах результат был хуже. Первое место бывший министр финансов заняла лишь в восьми самоуправлениях из 60.

Ко второму туру выборов Шимоните не смогла привлечь новых избирателей. Электоральная база консерваторов стабильна, мобилизована, активна, но сторонники других политических сил не готовы за них голосовать. Их результат в ходе нескольких последних избирательных кампаний примерно одинаков. Его достаточно, чтобы занять неплохие позиции, но не хватает для лидерства.

литва Женщина голосует во время второго тура президентских выборов в Литве Фото: REUTERS/Ints Kalnins

На пути к маяку

Гитанас Науседа пришел в политику из банковской сферы. Он проходил практику в Мангеймском университете в Германии, стажировался в бундестаге в Бонне, а также во Всемирном банке в Вашингтоне. Десять лет был советником президента скандинавского банка SEB. Часто появлялся в СМИ с комментариями по экономическим вопросам, анализом текущего положения дел в республике. Из-за этого его даже стали называть лицом литовской экономики. Озвучивая свою политическую программу, Науседа заявил, что готов повести «сбившийся с курса корабль Литвы» к маяку благосостояния.

В 2004 году он уже участвовал в избирательной кампании, но не в качестве кандидата, а как консультант. Помогал штабу Валдаса Адамкуса, который в итоге одержал победу. Самый большой публичный скандал с участием Науседы произошел в том же 2004 году. Тогда его обвинили в незаконной постройке огромного стеклянного дома в Павильнюсском региональном парке, где никакие здания возводить нельзя. Позже Науседа выиграл суд по этому делу.

В ходе нынешней избирательной кампании экономист сделал акцент на работу в регионах. Кандидат объездил почти всю Литву, много встречался с избирателями в провинциальных городках. Убеждал местных жителей, что понимает их потребности. Обещал побороть неравенство, социальную разобщенность и массовую эмиграцию, которая остается главной проблемой Литвы. Жители же крупных городов и так воспринимали его своим. Крупный бизнес оказал ему моральную и материальную поддержку.

литва Плакат предвыборной агитации Гитанаса Науседы в Вильнюсе Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Науседа также позиционировал себя как защитника традиционных ценностей. Выступил против легализации однополых браков, однополового партнерства, легализации марихуаны и чересчур открытой миграционной политики. Отказался расширять права польского меньшинства. В частности, выступил против употребления польского языка в официальных документах, чего требовали представители диаспоры.

С оглядкой на Россию

Литва — парламентская республика, но президент в ней обладает широкими полномочиями. Например, у него есть право законодательной инициативы, он подписывает законы, с одобрения сейма назначает премьер-министра, утверждает состав правительства. Вместе с кабинетом министров глава государства отвечает за внешнеполитические вопросы, в том числе назначение послов и постоянных представителей в международных организациях.

В ходе предвыборной кампании Науседа довольно подробно говорил о своих внешнеполитических приоритетах. Свой первый визит он намерен совершить в Польшу. По его словам, у Вильнюса и Варшавы есть ряд важных точек соприкосновения на уровне Европейского союза, обе страны реализуют «совместные энергетические проекты, имеют общие социальные и культурные ценности».

Среди основных партнеров новый президент видит также США и НАТО. «Я хочу, чтобы США разместили от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. военнослужащих в Литве. Еще одна важная вещь заключается в том, чтобы воздушная полиция НАТО стала защитой воздушного пространства. Также очень важно обеспечить общую безопасность границы ЕС», — заявлял он.

литва Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции в Вильнюсе Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Немало внимания в ходе избирательной кампании политики уделяли отношениям с Россией. Новый президент говорил, что готов отойти от категоричности, которую исповедовал Вильнюс при предыдущем главе государства Дале Грибаускайте. Он обещал избирателям начать с Россией как с соседним государством диалог, попробовать достичь договоренностей по экономическим и культурным вопросам.

«В Литве некоторые представители политических элит считают, что любой разговор с российскими дипломатами, российским президентом и даже российскими туристами должен начинаться с вопроса: «Крым чей?» Науседа тоже считает, что Крым аннексирован, но он не артикулирует свою позицию непрерывно. Это стало одним из факторов его успеха на выборах», — объясняет «Известиям» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По словам эксперта, ожидать немедленного улучшения отношений Литвы и России не стоит. «Но они, по крайней мере, могут стать спокойнее. Я думаю, мы увидим некоторое ослабление антироссийской риторики», — говорит собеседник. Он добавляет, что этого ждут и литовские избиратели. Согласно проведенному в конце мая в Литве опросу общественного мнения, 65% респондентов высказались за то, чтобы новый президент страны встретился с Владимиром Путиным.