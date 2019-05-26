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Кандидат в президенты Литвы выступил против «жёсткой риторики» с Россией

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Решать различные вопросы с Россией, в том числе спорные моменты, необходимо за столом переговоров, считает кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа, вышедший во второй тур выборов.

Политик отметил, что он против «жесткой риторики» в отношениях с Москвой, так как не является выходом.

«Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», — цитирует Науседу «Федеральное агентство новостей».

Он как его соперница, депутат Сейма Ингрида Шимоните в целом выступают за «прагматичный подход» в контактах с РФ. Однако, по мнению женщины, нынешнюю политику в отношении Москвы менять не стоит. Вильнюсу необходимо готовится к разговору с «Россией будущего», уверена Шимоните.

13 мая стало известно, что в Литве состоится второй тур президентских выборов, потому что по итогам голосования, завершившегося 12 мая, ни один из кандидатов не набирает 51% голосов. По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета большего числа бюллетеней во второй тур, который запланирован на 26 мая, выходят экономист Гитинас Науседа с 31,52% голосов и экс-глава минфина Ингрида Шимоните (26,76%)

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