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В Литве пройдет второй тур выборов президента

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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В Литве состоится второй тур президентских выборов, потому что по итогам голосования, завершившегося в воскресенье, 12 мая, ни один из кандидатов не набирает 51% голосов.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней с 1586 из 1972 участков во второй тур выходят экономист Гитинас Науседа с 31,52% голосов и экс-глава минфина Ингрида Шимоните (26,76%), передает «РИА Новости».

Согласно литовскому законодательству, если ни один из кандидатов не набирает 51%, участники, занявшие первое и второе место, выходят во второй тур, который, как правило, проходит через две недели после первого. В данном случае речь идет о 26 мая. Главу литовского государства избирают на пятилетний срок.

Ранее 13 мая премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который участвует в президентских выборах, заявил о намерении подать в отставку, потому что он не прошел во второй тур. По предварительным итогам голосования он занимает третье место, набрав 22,24% голосов избирателей.

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