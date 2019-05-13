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Премьер-министр Литвы пообещал уйти в отставку из-за выборов президента

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Фото: TASS/DPA/Bernd von Jutrczenka
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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который участвует в президентских выборах, заявил о намерении подать в отставку, потому что он не прошел во второй тур. Такое заявление он сделал в понедельник, 13 мая, в эфире литовского телевидения.

«Тенденция свидетельствует о нашем поражении. Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика... и подам в отставку», — цитирует Сквернялиса «РИА Новости».

Всего в выборах главы государства участвуют девять кандидатов. Голосование завершилось в воскресенье, 12 мая. По предварительным данным, явка избирателей составила 56,46%, в первом туре лидирует экономист Гитинас Науседа с 31,52% голосов. На втором месте — бывший министр финансов Ингриде Шимоните (26,76%).

Премьер-министр Саулюс Сквернялис занимает только третью строку — 22,24%. Второй тур выборов запланирован на 26 мая.

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