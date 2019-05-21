В Литве подсчитали портреты президента в кабинетах чиновников

Литовский эксперт Арминас Лидека подсчитал, что портреты президента страны Дали Грибаускайте висят в зданиях госучреждений чаще, чем в ведомствах других стран. Его цитирует во вторник, 21 мая, LRT.

Как пример Лидека привел МВД Литвы, где встречается более 20 фотографий президента. Главы ведомства Каролис Вайткевичюс отмечает, что портреты висят в кабинетах только тех чиновников, которые сами захотели их повесить.

Лидека заметил, что вешать портреты президента в госучреждениях стало устоявшимся обычаем, который законодательно не регламентируется.

20 мая после своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский попросил, чтобы в кабинетах не висело портретов с его изображением, подчеркнув, что он не икона. «Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», — подчеркнул он.

13 мая стало известно, что в Литве состоится второй тур президентских выборов, потому что по итогам голосования, завершившегося 12 мая, ни один из кандидатов не набирает 51% голосов. По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней с 1586 из 1972 участков во второй тур выходят экономист Гитинас Науседа с 31,52% голосов и экс-глава минфина Ингрида Шимоните (26,76%)