Уличную аудиорекламу предложили запретить в Омске

Горсовет Омска рассмотрел инициативу спикера Молодежного совета Андрей Бем, который предложил запретить акустическую рекламу на улицах. Он утверждает, что объявления на остановках беспокоят горожан по ночам и во время работы.

Понятие «аудиореклама» в законодательстве прописано, однако по мнению Бема, нововведение не будет противоречить российским нормам. «Акустическая реклама негативно влияет на здоровье. Даже если не хочется ее слушать, ты всё равно ее слышишь, это очевидный момент навязывания», — цитирует Бема ИА «Город55».

Правовое управление ОГС оспорило инициативу. По мнению главы ведомства Дениса Голушкова, городские депутаты не имеют полномочий для запрета аудиорекламы. Проект Бема отправили на доработку, после чего документ обсудят снова.