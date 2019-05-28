Требования времен СССР к бизнесу планируют отменить в 2021 году

Правительство планирует в 2021 году отменить действие требований к бизнесу, принятых в советские времена. Об этом говорится в проекте «дорожной карты» по регуляторной гильотине (есть в распоряжении «Известий»).

Соответствующие проекты постановлений могут быть подготовлены уже в этом году.

В Советском Союзе работало много государственных предприятий сферы услуг — общепита, парикмахерских, для которых и разрабатывались требования, действующие до сих пор. Однако многие из них только вредят современным предпринимателям.

В интервью «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов говорил, что невозможно посчитать, сколько всего в России требований к бизнесу, но количество нормативно-правовых актов, которые их устанавливают, превышает 9 тыс.

Например, еще со времен СССР сохраняется требование о том, сколько полосок должно быть на батоне.

Ущерб для предпринимателей оценить невозможно. Но ежегодно после появления системы оценки регулирующего воздействия блокируется принятие документов с потенциальными издержками для бизнеса на 150 млрд рублей в год.

В то же время полезные требования к предпринимателям, принятые в СССР, сохранят и объединят в новом нормативно-правовом акте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семь раз отрежь: требования времен СССР к бизнесу намерены отменить в 2021-м