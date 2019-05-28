Прямой эфир

Требования времен СССР к бизнесу планируют отменить в 2021 году

0
Фото: ТАСС/ Юрий Набатов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство планирует в 2021 году отменить действие требований к бизнесу, принятых в советские времена. Об этом говорится в проекте «дорожной карты» по регуляторной гильотине (есть в распоряжении «Известий»).

Соответствующие проекты постановлений могут быть подготовлены уже в этом году.

В Советском Союзе работало много государственных предприятий сферы услуг — общепита, парикмахерских, для которых и разрабатывались требования, действующие до сих пор. Однако многие из них только вредят современным предпринимателям.

В интервью «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов говорил, что невозможно посчитать, сколько всего в России требований к бизнесу, но количество нормативно-правовых актов, которые их устанавливают, превышает 9 тыс.

Например, еще со времен СССР сохраняется требование о том, сколько полосок должно быть на батоне.

Ущерб для предпринимателей оценить невозможно. Но ежегодно после появления системы оценки регулирующего воздействия блокируется принятие документов с потенциальными издержками для бизнеса на 150 млрд рублей в год.

В то же время полезные требования к предпринимателям, принятые в СССР, сохранят и объединят в новом нормативно-правовом акте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семь раз отрежь: требования времен СССР к бизнесу намерены отменить в 2021-м

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большинство бизнесменов России оказались довольны своей прибылью
Долгосрочные стратегии бизнеса обсудят в рамках ПМЭФ-2019

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017