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Семь раз отрежь: требования времен СССР к бизнесу намерены отменить в 2021-м

Предприниматели до сих пор исполняют устаревшие нормы при выпекании батонов и установке компьютеров
Фото: РИА Новости/Василий Малышев
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Семь раз отрежь: требования времен СССР к бизнесу намерены отменить в 2021-м
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2019-05-27 14:04:37
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С 2021 года планируется прекратить действие всех требований к бизнесу, которые были приняты в советские времена. Об этом говорится в проекте «дорожной карты» по регуляторной гильотине (есть в распоряжении «Известий»). Соответствующие проекты постановлений правительства могут быть подготовлены уже в этом году. В интервью «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов говорил, что невозможно посчитать, сколько всего в России требований к бизнесу, но количество нормативно-правовых актов, которые их устанавливают, превышает 9 тыс. Например, еще с времен СССР сохраняется требование о том, сколько полосок должно быть на батоне и какой может быть длина шнура от компьютера до розетки.

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Правительство подготовило проект «дорожной карты» по регуляторной гильотине. В документе всего пять пунктов. Они касаются, в частности, сроков внесения в Госдуму законопроектов о госконтроле (в сентябре) и об обязательных требованиях (в октябре). Также планируется разработка постановлений правительства об отмене нормативных правовых актов (НПА) с требованиями к бизнесу, появившихся в РСФСР, и признании недействующими НПА СССР. Предполагается, что документы вступят в силу с 2021 года.

В Советском Союзе бизнеса не было, но работало много государственных предприятий сферы услуг — общепита, парикмахерских, кинотеатров, для которых и разрабатывались требования, действующие до сих пор, объяснил «Известиям» эксперт аналитического центра при правительстве Владимир Буряга. По его словам, порочность системы обязательных норм при плановой экономике заключалась в том, что государство регулировало вещи, которые бизнес должен контролировать сам. Ведь если, например, в ресторане будет грязно, то в него никто и так не придет.

Предприниматели_СССР
Советская парикмахерская, 1967 год

Советская парикмахерская, 1967 год

Фото: РИА Новости/А. Геринас

Владимир Буряга подчеркнул, что в ликвидации устаревших требований есть правовая коллизия. Россия может отменить только те акты, которые были приняты в РСФСР. Нормативные документы СССР отменить нельзя, можно только признать их недействительными.

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Сколько всего в России требований к бизнесу, неизвестно, говорил в интервью «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов. Однако подсчитано, что есть более 9 тыс. нормативно-правовых актов, которые их регулируют. То есть самих требований не меньше этой цифры. Ущерб для предпринимателей от них также посчитать невозможно. Но ежегодно после 2010-го, когда появилась система оценки регулирующего воздействия, блокируется принятие документов с потенциальными издержками для бизнеса на 150 млрд рублей в год.

Одно из самых известных абсурдных требований к бизнесу — о том, как правильно жарить омлет. Его Дмитрий Медведев приводил в пример на Гайдаровском форуме в январе 2019-го.

Предприниматели_СССР
жарят омлет
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2–3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180–200 градусов на 8–10 минут. Иначе жарить нельзя, пометьте себе, — иронично отметил премьер.

Владимир Буряга привел еще несколько примеров. Так, в зоопарках прессу можно продавать только в киосках «Союзпечати», а фейерверки пускать только от «Союзпетарды». А все работодатели обязаны предоставлять своим офисным сотрудникам подставки для ног — это полезно для спины.

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Полезные требования к предпринимателям, принятые в СССР и РСФСР, будут обобщены в новом нормативно-правовом акте и утверждены заново, рассказал «Известиям» сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. В качестве примера абсурдных требований к бизнесу он назвал количество полосок на батоне и длину шнура от компьютера до розетки.

Сейчас почти все абсурдные нормативные акты со времен Советского Союза по факту бизнесом уже не соблюдаются, однако контролер всё равно может прийти и проверить их и в случае несоблюдения выписать штраф. Особенно часто это происходит в сфере общепита, — заявил Антон Данилов-Данильян.

Он добавил, что в России нет ни одного предприятия, которое бы знало все требования, установленные к его виду бизнеса.

Через тернии к отмене

Пересмотр обязательных норм для бизнеса начался еще в 2017 году, однако эта работа продвигалась крайне медленно. С тех пор удалось отменить всего около 100 требований, что крайне мало.

В целом работа по совершенствованию контроля и надзора в правительстве ведется с 2012 года. С тех пор был внедрен риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса. Он предполагает, что предприятия делятся на категории риска. Чем выше вероятность угрозы жизни и здоровью, тем чаще проверяется объект. Если такой риск крайне низок, то к предпринимателю приходят раз в несколько лет.

Предприниматели_СССР
офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Савва Шипов в интервью «Известиям» рассказывал, что планируется ввести новый вид проверки предпринимателей — инспекционный визит. Он предполагает, что контролер сможет прийти внезапно и увидеть, как всё работает на самом деле. А легкие внеплановые проверки предлагается проводить без разрешения Генпрокуратуры. Также Минэкономразвития выступает с инициативой изменить систему штрафов бизнеса. Их размер за конкретное нарушение не должен быть одинаковым для всех, уверены в министерстве.

О необходимости бороться с административной нагрузкой на бизнес заявил и президент Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Уполномоченный по защите прав предпринимателей пожаловался главе государства на то, что финансовая нагрузка на бизнес растет. И это несмотря на то, что количество проверок снизилось. В пример он привел распространенную проблему в транспортной сфере: дорожный тент автомобиля может раздуть ветер, а штрафуют за это водителей, потому что вес машины якобы превышает допустимый. Подобная несуразность, уверен Владимир Путин, недопустима.

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