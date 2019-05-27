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Большинство бизнесменов России оказались довольны своей прибылью

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Фото: Depositphotos
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Большинство российских предпринимателей (76%) довольны полученной прибылью за последний год. Это следует из опроса VK Business и исследовательской компании ResearchMe, в котором участвовали более 1,5 респондентов.

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Около половины (45%) отметили, что фактическая прибыль оказалась выше ожидаемой, а каждый третий из них признался, что перевыполнил план на 20% и больше. 40% опрошенных заявили о получении запланированной прибыли. Только у 15% предпринимателей фактическая прибыль была ниже предполагаемой.

По данным VK Business, самостоятельно считают свои доходы всего 29% бизнесменов. Из них 40% это делают до сих пор на бумаге. «Еще у 27% — свой штатный бухгалтер или финансовый отдел, которые рассчитывают доходы», — говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

У 11% респондентов взял на себя эту обязанность партнер по бизнесу, а 33% отдали эту работу удаленному бухгалтеру или онлайн-сервисам.

Каждый третий предприниматель считает текущую прибыль ежедневно, показал опрос.

VK Business и ResearchMe в ходе опроса выяснили, на что российские предприниматели тратят свою прибыль. Подавляющее большинство (95%) инвестируют часть полученных средств в развитие бизнеса. 43% из них утверждают, что готовы отдать на расширение своего дела до 75% прибыли.

Самыми популярными личными нуждами, на которые идет прибыль, оказались путешествия и покупка недвижимости. Дома и билеты в 2019 году планирует купить треть бизнесменов. Четверть думает об инвестициях в новые проекты или о покупке автомобиля.

В марте из опроса, проведенного «ВКонтакте» и исследовательской компанией ResearchMe, стало известно, что предприниматели в России чаще всего обеспокоены наймом сотрудников и поиском клиентов.

VK Business — платформа для создания, развития и продвижения бизнеса в социальной сети «ВКонтакте». Ею пользуются 400 тыс. предпринимателей. Крупнейшая площадка в России и странах СНГ с аудиторией 97 млн пользователей предлагает полный набор инструментов для бизнеса любого масштаба — создание страницы, запуск рекламных кампаний, оперативную поддержку 24/7, образовательные курсы, программа поддержки предпринимателей #яделаюбизнес, платформу социальной коммерции VK Pay и другие полезные проекты.

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