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В Сербии призвали к интеграции с Россией

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Интеграция Сербии с Россией и другими странами СНГ помогла бы Белграду добиться больших уступок от Запада и позитивно сказалась на экономике страны. Такое заявление 27 мая на спецзаседании парламента сделал лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

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По его мнению, к 2024 году Россия, Белоруссия и Казахстан создадут некое объединение для решения важных стратегических вопросов и более тесного взаимодействия.

«Судя по всему, готовится объединение России, Белоруссии, Казахстана и, вероятно, Украины, если она вернется в объятия матери-России, в некую конфедерацию, где будут совместные вопросы внешней политики, армии и монетарной политики. Считаю, что Сербия должна пойти в этом направлении, вовремя принять участие в этой интеграции», — цитирует Шешеля «РИА Новости».

Он отметил, что такое сближение позволит Сербии получить привилегии, среди которых цены на нефть и газ как в России и выход на российский рынок.

«Это вызвало бы бурю на Западе, но, с другой стороны, они попытались бы уговорить нас и попробовали бы с более значимыми уступками», — добавил политик.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно отмечал, что Белград настроен на тесное и дружеское сотрудничество с РФ, но сохраняет курс на вступление в Евросоюз.

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