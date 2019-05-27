Мобильное приложение для оформления ДТП заработает зимой

В России зимой 2019 года заработает мобильное приложение для регистрации ДТП. Об этом в понедельник, 27 мая, агентству городских новостей «Москва» сообщил IT-директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Алексей Самошин.

«Приложение по оформлению извещения для возмещения по ОСАГО будет работать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — заявил он.

По словам Самошина, с помощью приложения, установленного в смартфоне, можно будет зафиксировать аварию, отправить данные в страховую компанию и получить выплаты. При этом по сумме ущерба от ДТП для оформления документов ограничений у программы нет.

Воспользоваться приложением смогут водители, у которых нет разногласий по поводу ДТП и причиненного вреда. Электронное уведомление будет приравнено к аналогичному бумажному документу с подписями участников аварии.

20 мая сообщалось, что за январь-апрель 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5,1% — с 5701 до 5411 рублей.

По мнению главы РСА Игоря Юргенса, снижение средней премии по ОСАГО ожидаемо и, несмотря на возрастающую убыточность, является следствием конкуренции между страховщиками.