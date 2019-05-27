Россияне стали покупать больше китайских автомобилей

В апреле 2019 года в России было реализовано 3098 новых автомобилей китайских марок. Это на 4% больше, чем год назад. Об этом 27 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользуются модели Geely. За отчетный период на российском рынке было реализовано 786 машин (+261%). Второе место занимает бренд Haval. За апрель 2019 года было продано 603 автомобиля (+186%). На третьем месте расположилась марка DFM. Всего было реализовано 169 таких автомобилей (+72%).

13 мая сообщалось, что эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.

За второй месяц весны 2019 года отечественный автомобильный рынок упал на 2,7% по сравнению с апрелем прошлого года: реализовано 148 296 машин.