Прямой эфир

Россияне стали покупать больше китайских автомобилей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В апреле 2019 года в России было реализовано 3098 новых автомобилей китайских марок. Это на 4% больше, чем год назад. Об этом 27 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользуются модели Geely. За отчетный период на российском рынке было реализовано 786 машин (+261%). Второе место занимает бренд Haval. За апрель 2019 года было продано 603 автомобиля (+186%). На третьем месте расположилась марка DFM. Всего было реализовано 169 таких автомобилей (+72%).

13 мая сообщалось, что эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.

За второй месяц весны 2019 года отечественный автомобильный рынок упал на 2,7% по сравнению с апрелем прошлого года: реализовано 148 296 машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Эксперты проверили на безопасность семь автомобилей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017