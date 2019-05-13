Российский автомобильный рынок в апреле показал падение

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.

Согласно официальным данным АЕБ, опубликованным 13 мая, за второй месяц весны 2019 года отечественный автомобильный рынок упал на 2,7% по сравнению с апрелем прошлого года: реализовано 148 296 машин.

«В апреле продажи снова шли не тем темпом, который позволил бы достичь высоких прошлогодних результатов. Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Самой популярной автомобильной маркой на российском рынке у нас по-прежнему остается Lada: 32 316 проданных за апрель машин и рост продаж на 5%. Второе место занимает Kia с результатом 19 819 реализованных автомобилей. При этом рост продаж составил 1%. На третьем месте находится Hyundai — 15 379 проданных автомобилей. Это на 3% меньше, по сравнению с результатом продаж прошлого года.

Наибольший подъем наблюдается у подразделения Hyundai, занимающегося реализацией легких коммерческих автомобилей. Компания смогла реализовать в апреле 94 автомобиля, что на 1780% больше прошлогоднего результата.

Самое сильное падение продаж отмечено у коммерческого подразделения немецкой компании Mercedes-Benz. В апреле реализация машин снизилась на 77%, до 128 автомобилей.

Что касается моделей, то самой продаваемой по итогам апреля вновь стала новая Lada Granta: реализация составила 12 652 автомобиля (+69,9%). Второе место по продажам в России занимает Lada Vesta с показателем 10 131 машин (+30,1%). Третье место у Kia Rio — 8509 автомобилей (–0,2%). В список 10 самых популярных моделей апреля вошли также Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Lada Largus, Renault Duster, Renault Sandero и Skoda Rapid.

Отметим, что все 10 моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства.

15 апреля сообщалось, что, согласно данным экспертов «Авито Авто», в России в I квартале 2019 года средняя цена автомобиля выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 369 тыс. рублей.