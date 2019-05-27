Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что отзыву подлежат машины, реализованные официальными дилерами марки c сентября 2015 года по март 2018 года.

У отзываемых автомобилей выявлена неисправность реле мотора стеклоочистителя лобового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения.

Официальные дилеры проинформируют владельцев автомобилей Mazda 3, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатного ремонта.

На автомобилях будет заменен блок управления оборудованием, в состав которого входит реле мотора стеклоочистителя лобового стекла.

22 мая сообщалось, что компания Ford отзывает с российского рынка для ремонта 14 576 кроссоверов Explorer. На автомобилях будут заменены бракованные рычаги регулировки схождения задних колес.