Диетолог назвала возможные осложнения после жестких диет

Практически любая диета, построенная на чрезмерных ограничениях, не решает проблему лишнего веса. Потом потерянные килограммы возвращаются. Также самолечение может привести к проблемам со здоровьем — депрессии, подагре и камням в желчном пузыре.

По словам врача-диетолога, старшего научного сотрудника клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлии Чехониной, любая из этих диет не учит главному — правильно питаться — и не дает возможности полноценно обеспечивать организм всеми необходимыми веществами.

Во время жесткой низкокалорийной диеты уходят лишняя жидкость и лишний жир, но при этом теряется мышечная масса. Это приводит к снижению энерготрат и скорости обменных процессов, так как мышцы расходуют больше калорий. И человек возвращается к прежнему питанию уже с замедленным обменом веществ. Поэтому набираются потерянные килограммы и добавляются новые.

Целый ряд диет, которые называются высокобелковыми, часто имеют такое осложнение, как камнеобразование. В желчном пузыре камни могут образоваться почти от любой диеты из-за происходящего сгущения желчи, из которой образуется осадок, а потом камни. Также могут образовываться камни в почках.

При высокобелковых диетах в рационе преобладают продукты с животным белком. Из-за этого в крови повышается уровень холестерина, избыток которого откладывается на стенках сосудов, что приводит к возникновению ряда сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению ученых, у людей, которые годами сидят на безуглеводных диетах, риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает почти на 30%.

«Безуглеводные диеты повышают риск развития депрессии. Ведь углеводы дарят нам положительные эмоции. Но, естественно, при употреблении их в разумных количествах», — цитирует Чехонину aif.ru.

Диетолог считает, что если человек хочет похудеть, то начинать нужно с наведения порядка в питании. Чаще всего причиной лишнего веса является избыточное питание.

Ранее в мае американские ученые из Университета Джорджии провели исследование, показавшее, что регулярное взвешивание помогает худеть или поддерживать вес. По мнению специалистов, в таком случае люди тщательнее следят за своим питанием и физическими нагрузками.