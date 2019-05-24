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Назван способ держать вес в норме без диет

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Фото: Depositphotos
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Американские ученые из Университета Джорджии провели исследование, которое показало, что регулярное взвешивание помогает худеть или поддерживать вес. По мнению специалистов, в таком случае люди тщательнее следят за своим питанием и физическими нагрузками.

Всего в исследовании участвовали 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Исследователи попросили добровольцев постараться сохранить свой вес в течение двух месяцев. После окончания эксперимента оказалось, что люди, которые регулярно проходили процедуру взвешивания, либо похудели (в среднем на 0,8 кг), либо сохранили свой вес. При этом те, у кого весов не было, в среднем прибавили 2,2 кг.

«Люди действительно чувствительны к тому, когда их вес меняется. В таком случае они пытаются менять свои привычки», — отметили специалисты, которых цитирует Daily Mail.

18 мая сообщалось, что употребление сыра может способствовать похудению.

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