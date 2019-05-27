Новый дом культуры построят в Тамбовской области

Дом культуры на 300 мест построят в селе Гавриловка 2-я в Тамбовской области. Финансирование проекта будет осуществляться с привлечением федеральных субсидий.

Дом культуры расположится на улице Советской. В зрительном зале смогут разместиться до 300 человек. Также в здании расположат читальный зал и фельдшерский пункт. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Проект предусматривает организацию инфраструктуры с учетом потребностей маломобильных граждан. Отапливаться здание будет за счет собственной котельной. Стоимость проекта оценивается в 32 млн рублей. Строительство будет вестись за счет бюджета Гавриловского района с привлечением субсидий из областного и федерального бюджетов.

Подрядчик намерен завершить работы до 1 декабря 2019 года.