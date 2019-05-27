Подростка задержали в Приангарье по подозрению в поджоге двух домов

В Иркутской области задержали 17-летнего школьника, который подозревается в поджоге двух деревянных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ, опрошены свидетели и очевидцы, а также потерпевшие. В настоящее время выясняются мотивы такого поступка, пишет ИА IrkutskMedia.

Отмечается, что от поджога двух деревянных строений мог произойти крупный лесной пожар. По ходатайству следственных органов школьник обязан явиться в полицию.

На территории Иркутской области действует особый противопожарный режим. Только за прошедшие выходные, 25 и 26 мая, в регионе было ликвидировано 13 лесных пожаров. Их общая площадь составила 38,1 га.