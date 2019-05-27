Полиция задержала второго подозреваемого в организации взрыва в Лионе

Во Франции задержали второго подозреваемого в организации взрыва, прогремевшего 24 мая на одной из улиц Лиона. Об этом в понедельник, 27 мая, в эфире BFMTV сообщил мэр города Жерар Колон.

«Второй человек задержан», — заявил Колон, однако подробностей задержания и информации о подозреваемом не раскрыл.

Градоначальник напомнил, что первого подозреваемого, 24-летнего студента, задержали утром 27 мая. Сейчас он находится под стражей.

Взрыв в Лионе произошел 24 мая на улице Виктора Гюго. Там сработало самодельное взрывное устройство в виде свертка, начиненного гвоздями, винтами и болтами. В результате инцидента пострадали 13 человек.