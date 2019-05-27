Школа не стала наказывать участников скандального видео во Владивостоке

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное костюмированное видео, не стало наказывать выпускников. По словам директор учебного заведения Галины Пугиной, участники ролика признали свою вину и принесли извинения.

«Они говорят, что осознали, что не знали, что будет такая реакция, и попросили прощения», — сказала Пугина, отметив, что никого не отстранили от экзаменов, так как у школы никогда не было подобных мер.

При этом директор подчеркнула, что школа не считает подобное поведение нормальным, а также решение молодых людей выложить видео в Сеть.

Также Пугина отметила, что сейчас ее и учителей больше волнует ситуация вокруг экзаменов, чтобы дети все сдали и получили аттестаты, пишет «РИА Новости».

22 мая, перед последним звонком, в школе № 74 во Владивостоке прошел день самоуправления и вечеринка по случаю окончания учебного года. После этого в соцсетях появились фотографии группы выпускников, позировавших в одежде, похожей на БДСМ-костюмы, а одна из учениц была одета в полицейскую форму с погонами.

После этого директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и решила уволиться, но потом передумала. Девушку, которая позировала в форменной рубашке, оштрафовали, а юношу, который привел в действие огнетушитель, пообещали отчислить из школы.

Позже сама директор прокомментировала сложившуюся ситуацию, а также опровергла информацию об отчислении одного из учеников.