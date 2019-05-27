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Школа не стала наказывать участников скандального видео во Владивостоке

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Фото: РЕН ТВ
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Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное костюмированное видео, не стало наказывать выпускников. По словам директор учебного заведения Галины Пугиной, участники ролика признали свою вину и принесли извинения.

«Они говорят, что осознали, что не знали, что будет такая реакция, и попросили прощения», — сказала Пугина, отметив, что никого не отстранили от экзаменов, так как у школы никогда не было подобных мер.

При этом директор подчеркнула, что школа не считает подобное поведение нормальным, а также решение молодых людей выложить видео в Сеть.

Также Пугина отметила, что сейчас ее и учителей больше волнует ситуация вокруг экзаменов, чтобы дети все сдали и получили аттестаты, пишет «РИА Новости».

22 мая, перед последним звонком, в школе № 74 во Владивостоке прошел день самоуправления и вечеринка по случаю окончания учебного года. После этого в соцсетях появились фотографии группы выпускников, позировавших в одежде, похожей на БДСМ-костюмы, а одна из учениц была одета в полицейскую форму с погонами.

После этого директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и решила уволиться, но потом передумала. Девушку, которая позировала в форменной рубашке, оштрафовали, а юношу, который привел в действие огнетушитель, пообещали отчислить из школы.

Позже сама директор прокомментировала сложившуюся ситуацию, а также опровергла информацию об отчислении одного из учеников.

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