Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора

Выпускница школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное костюмированное видео, призвала всех поддержать директора учебного заведения, отметив, что она не должна увольняться.

По ее словам, Галина Пугина учитель, которого она знает с самого детства. Девушка назвала ее педагогом такого уровня, которых во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки и их увольнения нельзя допускать.

Она также отметила, что все учителя этой школы не заслужили такого отношения к себе, какое сейчас складывается в обществе после скандала. Как пишет «РИА Новости», она призвала поддерживать педагогов всеми возможными способами.

22 мая, перед последним звонком, в школе № 74 во Владивостоке прошел день самоуправления и вечеринка по случаю окончания учебного года. После этого в соцсетях появились фотографии группы выпускников, позировавших в одежде, похожей на БДСМ-костюмы, а одна из учениц была одета в полицейскую форму с погонами.

После этого директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и решила уволиться, но потом передумала. Девушку, которая позировала в форменной рубашке, оштрафовали, а юношу, который привел в действие огнетушитель, пообещали отчислить из школы.

Позже сама директор прокомментировала сложившуюся ситуацию, а также опровергла информацию об отчислении одного из учеников.