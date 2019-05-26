Прямой эфир

Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выпускница школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное костюмированное видео, призвала всех поддержать директора учебного заведения, отметив, что она не должна увольняться.

По ее словам, Галина Пугина учитель, которого она знает с самого детства. Девушка назвала ее педагогом такого уровня, которых во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки и их увольнения нельзя допускать.

Она также отметила, что все учителя этой школы не заслужили такого отношения к себе, какое сейчас складывается в обществе после скандала. Как пишет «РИА Новости», она призвала поддерживать педагогов всеми возможными способами.

22 мая, перед последним звонком, в школе № 74 во Владивостоке прошел день самоуправления и вечеринка по случаю окончания учебного года. После этого в соцсетях появились фотографии группы выпускников, позировавших в одежде, похожей на БДСМ-костюмы, а одна из учениц была одета в полицейскую форму с погонами.

После этого директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и решила уволиться, но потом передумала. Девушку, которая позировала в форменной рубашке, оштрафовали, а юношу, который привел в действие огнетушитель, пообещали отчислить из школы.

Позже сама директор прокомментировала сложившуюся ситуацию, а также опровергла информацию об отчислении одного из учеников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке
В интернете появилась петиция в защиту устроивших БДСМ-флешмоб выпускников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017