Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке

Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.

«Те, кто это сделал, приходили, извинялись. Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу», — рассказала она радиостанции «Говорит Москва».

По словам Пугиной, скандальное видео было снято после официальной фотосессии для школьного альбома. Она также опровергла информацию об отчислении одного из учеников, появившегося на ролике.

«Нет, никто никого не отчислил. У нас нет такой меры карательной — отчислять учеников. Его опросила полиция, это нарушение общественного порядка», — добавила она.

22 мая, перед последним звонком, в школе № 74 во Владивостоке прошел день самоуправления и вечеринка по случаю окончания учебного года. После этого в соцсетях появились фотографии группы выпускников, позировавших в одежде, похожей на БДСМ-костюмы. Одна из учениц была одета в полицейскую форму с погонами.

После этого директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и решила уволиться, но потом передумала. Девушку, которая позировала в форменной рубашке, оштрафовали, а юношу, который привел в действие огнетушитель, пообещали отчислить из школы.