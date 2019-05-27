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Ципрас объявил о проведении в Греции досрочных парламентских выборов

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Фото: REUTERS/Costas Baltas
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Об этом глава правительства сообщил после того, как на выборах в Европейский парламент возглавляемая им правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступила главной оппозиционной партии «Новая демократия».

Парламентские выборы могут состояться после второго тура выборов мэров городов, губернаторов регионов и членов муниципальных и региональных советов, первый тур которых состоялся 26 мая вместе с выборами в Европарламент. При этом ранее Ципрас неоднократно заявлял, что выборы состоятся в октябре 2019 года, а правительство отработает полностью весь срок, напоминает ТАСС.

По предварительным данным Министерства внутренних дел Греции, подсчитавшего 28,06% поданных бюллетеней во всей стране, «Новая демократия» набирает на данный момент 33,25% голосов и получит 7 мест в Европарламенте, правящая СИРИЗА — 23,92%, что дает им 6 мест.

Ранее представитель Европарламента рассказал журналистам, что в среднем по ЕС явка на выборы составила 51%, это рекордный показатель за последние годы. ЕП — законодательный и представительный орган Евросоюза, избираемый гражданами стран-членов ЕС напрямую.

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