Британцам предложили отказаться от газонов ради спасения пчел

Британские экологи призывают садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов в пользу лужаек с цветущими растениями. Цель этой инициативы — спасти поголовье пчел и бабочек, вымирающих из-за нехватки нектара.

В качестве компромиссной меры британцам предложена акция «Нескошенный май» — не стричь газоны если не всё лето, то хотя бы в месяц самого интенсивного цветения, пишет Independent.

К Банковским каникулам (праздник, отмечаемый в последний понедельник мая) всем желающим предложено посчитать количество цветов-медоносов на квадратный метр своего участка и сообщить эти данные активистам, чтобы те могли вычислить, сколько пчел по стране может спасти отказ от стрижки газонов.

Один акр луга в летний день может дать до килограмма нектара. Этого количества хватит на пропитание 96 тыс. пчел.

С 30-х годов XX века площадь цветущих лугов в Великобритании снизилась на 7,5 млн акров. В результате потери кормовой базы многие виды насекомых оказались под угрозой вымирания.

20 мая бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который много лет увлекается пчеловодством, рассказал, что российские пчелы массово вымирают из-за обработки почвы химическими веществами. Бывший градоначальник разработал для насекомых специальную передвижную пасеку. «Пчелиное общежитие» колесит по Калининградской области в поисках медоносных лугов.