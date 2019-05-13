В Московском зоопарке построили домики для пчел и ос

В Московском зоопарке построили искусственные домики для пчел и ос, чтобы они могли выводить потомство и укрываться от дождя. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте мэра города.

«Первый домик установили неподалеку от павильона «Птицы и бабочки» на новой территории зоосада. В теплое время года насекомые смогут выводить здесь потомство, а с приходом осени — укрываться от дождя и ветра», — отмечается в сообщении.

Конструкция напоминает большой скворечник с крышей и защитной сеткой на фасаде. Отмечается, что до конца года построят еще пять таких убежищ.

20 апреля московский зоопарк перешел на летний режим работы. С 1 мая открылись дополнительные входы и выходы, а по самому зоопарку можно будет гулять на час дольше — до 20:00.

Также многие животные перебрались в летние вольеры. Пингвинов переселили в водоемы, розовые фламинго вернулись на Большой пруд, а медведи вышли из спячки.