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Лужков поделился способом спасения пчел от массового вымирания

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, увлекающийся пчеловодством в течение многих лет, рассказал, почему в России массово гибнут пчелы.

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«Когда идет обработка какой-то химией, химия — это яды. Даже удобрения для пчелы — это яд. Поэтому чем больше химии, чем больше грязи химической на поле, в лесу, это всё, конечно, уничтожает даже пасеки целые», — сказал он телеканалу РЕН ТВ.

Бывший градоначальник разработал для насекомых специальную передвижную пасеку. «Пчелиное общежитие» колесит по Калининградской области в поисках медоносных лугов.

Также на популяцию оказывает влияние глобальное потепление — насекомым тяжело переносить перепады температур, отмечает телеканал.

Из-за болезней пчел становится опасным и мед. По данным Россельхознадзора, около 20% из проверенных 1,5 тыс. образцов меда не соответствуют требованиям безопасности. Как уточнил эксперт ведомства Александр Корушкевич, в них содержатся пестициды или антибиотики различных групп.

По словам врача-диетолога Екатерины Кривцовой, некачественный продукт может повлиять на обменные процессы, сахарный диабет, метаболический синдром, а также желудочно-кишечный тракт.

Ранее сообщалось, что украинский фермер кормил пчел наркотиками. По его словам, такой рацион делает мед вкуснее.

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