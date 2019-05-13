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Первый урожай из «умной» теплицы представили ученые в Томске

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Сотрудники Томского политехнического университета представили первый урожай, выращенный в «умных» теплицах. Конструкции снабжены автоматическими системами освещения и полива.

Площадь smart-теплицы составляет около 300 кв. м. В ней проводятся испытания различных аграрных технологий. Стенки теплицы выполнены из двух слоев пленки, которые за счет воздушной прослойки между ними служат теплоизолятором. Сама теплица оборудована автоматическими системами капельного полива и освещения со светодиодами белого, синего и красного цветов. Программа автоматизации определяет количество солнечного освещения и корректирует спектр за счет светильников, пишет РИА «Томск».

Для опыления и посадки семян используются роботизированные системы на основе беспилотников. Теплицы оборудованы установками как для стеллажного выращивания растений, так и для высокорослых растений.

Разработки ученых из Томска уже заинтересовали представителей сельского хозяйства. В ближайшее время с работой автоматических систем ознакомятся представители одного из агрохолдингов из Санкт-Петербурга.

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