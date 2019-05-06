Забористо: чем занимаются палестинцы за стеной в секторе Газа

Сектор Газа чаще попадает в новости в связи с очередным обстрелом экстремистами территории Израиля. Однако не все живущие на спорной земле палестинцы связали свои жизни с террором — многие успешно занимаются сельским хозяйством. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Samar Abu Elouf
Главной культурой здесь, как и тысячи лет назад, остаются оливы
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mohammed Turabi
Этот палестинец с Западного берега реки Иордан выращивает миндаль
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Hassan Jedi
Эта благодатная, но многострадальная земля способна дать жизнь, кажется, любой сельскохозяйственной культуре. В районе Хан-Юниса фермеры успешно выращивают пшеницу
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mahmoud Khattab
Многие палестинцы избрали своим промыслом пчеловодство
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Majdi Fathi
В северной части сектора Газа, в районе Бейт-Лахия, уже собирают первый урожай картофеля
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mahmoud Issa
Древесный уголь по-прежнему служит во многих поселениях основным топливом. Вот так, как и в старину, его выжигают в лагере беженцев Джабалия
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Majdi Fathi
Кроме привычных жителям средней полосы культур в секторе Газа успешно разводят и экзотические фрукты субтропиков, например ананасы
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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
Эти палестинцы вовсе не репетируют очередное выступление против Израиля — именно так готовится фарика — арабская крупа из зеленой пшеницы
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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
Еще немного и фарика будет готова
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Эти ведра ароматных персиков уже едут на рынок к покупателям
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