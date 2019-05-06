Прямой эфир

Забористо: чем занимаются палестинцы за стеной в секторе Газа

Арабскому населению удалось поднять сельское хозяйство на приграничных территориях
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Сектор Газа чаще попадает в новости в связи с очередным обстрелом экстремистами территории Израиля. Однако не все живущие на спорной земле палестинцы связали свои жизни с террором — многие успешно занимаются сельским хозяйством. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Samar Abu Elouf
Главной культурой здесь, как и тысячи лет назад, остаются оливы
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mohammed Turabi
Этот палестинец с Западного берега реки Иордан выращивает миндаль
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Hassan Jedi
Эта благодатная, но многострадальная земля способна дать жизнь, кажется, любой сельскохозяйственной культуре. В районе Хан-Юниса фермеры успешно выращивают пшеницу
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mahmoud Khattab
Многие палестинцы избрали своим промыслом пчеловодство
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Majdi Fathi
В северной части сектора Газа, в районе Бейт-Лахия, уже собирают первый урожай картофеля
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mahmoud Issa
Древесный уголь по-прежнему служит во многих поселениях основным топливом. Вот так, как и в старину, его выжигают в лагере беженцев Джабалия
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Majdi Fathi
Кроме привычных жителям средней полосы культур в секторе Газа успешно разводят и экзотические фрукты субтропиков, например ананасы
На весь экран
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
Эти палестинцы вовсе не репетируют очередное выступление против Израиля — именно так готовится фарика — арабская крупа из зеленой пшеницы
На весь экран
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
Еще немного и фарика будет готова
На весь экран
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Эти ведра ароматных персиков уже едут на рынок к покупателям
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017