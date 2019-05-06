Забористо: чем занимаются палестинцы за стеной в секторе Газа

Сектор Газа чаще попадает в новости в связи с очередным обстрелом экстремистами территории Израиля. Однако не все живущие на спорной земле палестинцы связали свои жизни с террором — многие успешно занимаются сельским хозяйством. Подробности — в фотогалерее «Известий»