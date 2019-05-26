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Два человека получили огнестрельные ранения в квартире на северо-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Неизвестные убили мужчину и ранили женщину при помощи огнестрельного оружия в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил «Московский комсомолец» в воскресенье, 26 мая.

Отмечается, что полиция обнаружила труп 46-летнего мужчины с ранениями головы и спины, а также 43-летнюю женщину с ранением живота. Она находится в больнице.

В настоящий момент ведется расследование происшествия.

Ранее 26 мая 10 человек пострадали в результате стрельбы в баре города Трентон в американском штате Нью-Джерси.

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