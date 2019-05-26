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В Нью-Джерси в результате стрельбы в баре пострадали 10 человек

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Фото: Global Look Press/Mani Albrecht
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Не менее 10 человек получили ранения в результате стрельбы в баре города Трентон в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По предварительным данным, в 00:25 по местному времени (7:25 мск) в полицию поступил звонок о стрельбе. На место происшествия оперативно прибыли правоохранительные органы.

Среди пострадавших пять женщин и пять мужчин. Все они были доставлены в больницы, один после перенесенное операции находится в тяжелом состоянии. Расследование произошедшего продолжается.

11 мая стало известно, что в баре города Белен, расположенного на севере Бразилии, были убиты 11 человек. Стрельбу по заведению открыли семь человек, прибывших на мотоцикле и трех автомобилях.

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