Десять человек были убиты в перестрелках в Мексике

Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас. Об этом сообщила прокуратура штата Оахака.

По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по группе людей, которые собрались на встречу на обочине дороги в районе перешейка Теуантепек. В результате нападения были убиты четыре женщины и двое мужчин.

Как пишет «РИА Новости», убийцы пойманы не были, также неизвестны причины стрельбы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В штате Тамаулипас военные вступили в перестрелку с бандитами после погони на автомобилях. Четверо преступников были убиты, один военнослужащий получил ранение.

В январе сообщалось, что более 33 тыс. человек стали жертвами умышленных убийств в Мексике в 2018 году. Это рекордный показатель за всю историю ведения криминальной статистики на федеральном уровне.